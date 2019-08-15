Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы

15 августа состоится ответная игра 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Луганская "Заря" принимает вице-чемпиона Болгарии - ЦСКА из Софии. Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Напомним, первая встреча, состоявшаяся 8 августа в Софии, завершилась вничью - 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме - на гол да Силвы в самом начале луганчане ответили точным ударом с пенальти Владлена Юрченко перед самым перерывом.

Владлен Юрченко (с мячом) забил гол в первом матче в Софии ФК "Заря"

До этого "Заря" уже прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0). ЦСКА ранее преодолел два барьера в лице черногорского "Титограда" (4:0, 0:0), а затем хорватского "Осиека" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Отметим, что на прошлых выходных "Заря" и ЦСКА провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. "Заря" победила новичка УПЛ "Колос" - 3:1. В свою очередь, армейцы из Софии сыграли на выезде с чемпионом страны "Лудогорцем" вничью - 0:0.

В прямой трансляции матч "Заря" - ЦСКА на территории Украины покажет телеканалУНИАН. Начало поединка - в 20:00. Арбитр встречи - Амори Делерю (Франция).

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае успешного преодоления болгарского барьера "Заря" оспорит путевку в групповой раунд Лиги Европы в дуэли с победителем пары "Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария). В первом поединке испанский коллектив разгромил соперника в гостях - 3:0.

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