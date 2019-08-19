Где смотреть онлайн Эспаньол - Заря: расписание трансляций плей-офф Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" в первом матче плей-офф Лиги Европы сыграет с испанским "Эспаньолом". Начало встречи в 22 августа, в четверг, в 22:00.

Виктор Скрипник

Поклонники футбола смогут поддержать любимую команду у экранов ТВ. В прямом эфире игру луганчан против 7-й команды Испании покажет телеканал УНИАН.

Новости Перед матчем Лиги Европы произошла смертельная трагедия

Напомним, что в третьем квалфикационном туре ЛЕ украинский клуб прошел болгарский ЦСКА. Первая игра на выезде завершилась со счетом 1:1. Второй матч подопечные Скрипника выиграли - 1:0.

До этого "Заря" уже прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

Отметим, что своей команде не поможет Назарий Русин, который заработал удаление в матче с ЦСКА.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!