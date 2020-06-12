Где смотреть онлайн Заря – Динамо: расписание трансляций

Луганская "Заря" встретится с киевским "Динамо" в центральном матче 26-го тура Премьер-лиги.

Конкуренты в борьбе за второе место в первенстве и путевку в квалификацию Лиги чемпионов в субботу, 13 июня, сразятся на поле стадиона "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало игры – в 17:00.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала 2+2. Кроме того, показ встречи будет доступен на YouTube-канале проекта Football Hub. Здесь трансляцию будет сопровождать предматчевая студия с участием экспертов и журналистов.

Матч "Динамо" и "Зари" на НСК "Олимпийский" УПЛ

Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ команды встречались уже дважды – в Запорожье команды разошлись миром (2:2), а в Киеве сильнее была "Заря" (1:2). Кроме того, луганчане уже три игры не проигрывают "бело-синим".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может во второй раз стать наставником киевского "Динамо".

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