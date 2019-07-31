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Где смотреть онлайн Заря - Будучность: расписание трансляций матча Лиги Европы

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Луганский футбольный клуб "Заря" в четверг, 1 августа, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" подопечные Виктора Скрипника сразятся с черногорской "Будучностью".

После уверенной победы в гостях (3:1) у нашей команды остаются прекрасные шансы на выход в следующий этап.

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала УНИАН. Кроме того, прямую трансляцию из Черногории покажет интернет-сайт ТСН "Проспорт". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

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В третьем раунде квалификации "Заря", в случае прохода черногорского барьера, сыграет с победителем пары ЦСКА (София) – "Осиек".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) устроил подставу украинской команде в Лиге Европы.

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Тема
Лига Европы
Место
Украина Запорожье
Теги
ФК Заря Славутич Арена
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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