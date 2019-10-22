Где смотреть онлайн Ювентус – Локомотив: по какому каналу матч Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" во вторник, 22 октября, проведет на своем поле матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

"Ювентус" лидирует в группе D, имея в активе четыре очка

"Локомотив" набрал три пункта в ЛЧ, но идет на первом месте в чемпионате России

В минувшем туре ЛЧ итальянцы разгромили "Байер" (3:0), а "Локо" уступил на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2)

ВО СКОЛЬКО ЮВЕНТУС – ЛОКОМОТИВ

"Старая сеньора" на поле "Ювентус Стэдиум" примет вице-чемпиона России московский "Локомотив". Начало игры – в 22:00.

тренировка "Ювентуса"

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЮВЕНТУС – ЛОКОМОТИВ

Увидеть противостояние можно будет в эфире российского телеканала "Матч ТВ". Здесь трансляцию из Турина будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, игру покажет белорусский вещатель "Беларусь 5. Интеренет" и казахстанский "Казахстан"/"Qazaqstan".

Отметим, что после двух игровых дней итальянцы лидируют вместе с мадридским "Атлетико" в группе D, имея в активе четыре очка. "Локомотив" же сумел обыграть "Байер" из Леверкузена, и занимает третью строчку, но идет первым в чемпионате страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в донецком "Шахтере" анонсировали громкий трансфер после матча Лиги чемпионов с загребским "Динамо".

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