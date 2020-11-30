Где смотреть онлайн "Ювентус" – "Динамо": расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет на выезде с туринским "Ювентусом".

Итальянцы уже забронировали себе выход в плей-офф соревнований, а вот киевляне ведут борьбу с венгерским "Ференцварошем" за путевку в Лигу Европы. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Динамо. Начало встречи на "Ювентус Стэдиум" – в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также в Украине игра будет доступна на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Турина проведет российский вещатель "Матч! Футбол".

Напомним, в Киеве во втором туре "Динамо" проиграло чемпиону Италии 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о соперничестве с донецким "Шахтером" в нынешнем сезоне.