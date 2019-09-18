Где смотреть онлайн Вольфсбург — Александрия: расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, в еврокубках стартует еще один украинский клуб. Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ "Александрия" проведет матч 1-го тура Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Матч примет "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, способная принять 30 тысяч зрителей. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

В прямой трансляции матч "Вольфсбург" - "Александрия" на территории Украины покажет телеканал "Футбол 2".

Отметим, что поединок станет историческим для александрийцев, ведь они дебютируют в основной стадии еврокубков: две предыдущие попытки пробиться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию завершались для команды Владимира Шарана неудачно.

Добавим, что, помимо, "Вольфсбурга", соперниками "Александрии" в группе являются бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в четверг свой поединок 1-го тура ЛЕ проведет киевское "Динамо", которое встретится со шведским "Мальме".

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