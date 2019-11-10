Где смотреть онлайн Украина – Эстония: по какому каналу товарищеский матч

В среду, 14 ноября, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против команды Эстонии. Команда Андрея Шевченко сыграет в Запорожье на "Славутич Арене".

ОBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Эстония. Начало – в 19:00.

Те, кто не успеют купить билеты на игру, смогут поддержать украинскую сборную благодаря трансляции на канале "Футбол 1". Показ будет сопровождаться аналитической студией при участии журналистов и экспертов.

В записи встреча будет доступна 15 ноября на "Футбол 2" в 10:30 и на "Футбол 1" в 16:30.

Напомним, что Украины, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение внести изменения в состав команды, который будет готовиться к играм с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!