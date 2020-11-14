Где смотреть онлайн Турция – Россия: расписание трансляций Лиги наций

Сборная России по футболу в воскресенье, 15 ноября, проведет свой пятый матч в Лиге наций УЕФА.

Подопечные Станислава Черчесова в Стамбуле на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" сыграют с командой Турции. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок Турция – Россия можно будет в эфире "Первого канала" России и специализированного "Матч! Премьер", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Кроме того, 16 ноября в 00:45 трансляция будет доступна в записи на канале "Матч ТВ".

Согласно регламенту турнира, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад сборная России по футболу в гостевом товарищеском матче сенсационно не сумела победить команду Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершилась со счетом 0:0.