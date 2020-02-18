Где смотреть онлайн Тоттенхэм – Лейпциг: по какому каналу матч Лиги чемпионов

Финалист Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" примет на своем поле немецкий "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала турнира.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО ТОТТЕНХЭМ – ЛЕЙПЦИГ
Поединок состоится в среду, 19 февраля, в столице Великобритании на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Лидер "Тоттенхэма" Лукас Моура
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТОТТЕНХЭМ – ЛЕЙПЦИГ
На украинском ТВ увидеть прямую трансляцию из Лондона можно будет на канале "Футбол 1".
Российские зрители смогут наблюдать за ходом игры в эфире телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".
В Беларуси трансляцию организовывает местный вещатель "Беларусь 5".
Любители футбола из Казахстана увидят игру в эфире "Казспорт"/"Qazsport".
Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" получил запрет на участие в Лиге чемпионов в течении сезонов 2020/2021 и 2021/2022
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