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18 февраля • обновлено в 12:05
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Где смотреть онлайн Тоттенхэм – Лейпциг: по какому каналу матч Лиги чемпионов

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Финалист Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" примет на своем поле немецкий "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала турнира.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ТОТТЕНХЭМ – ЛЕЙПЦИГ

Поединок состоится в среду, 19 февраля, в столице Великобритании на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Лидер "Тоттенхэма" Лукас Моура

Лидер "Тоттенхэма" Лукас Моура

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТОТТЕНХЭМ – ЛЕЙПЦИГ

  • На украинском ТВ увидеть прямую трансляцию из Лондона можно будет на канале "Футбол 1".

  • Российские зрители смогут наблюдать за ходом игры в эфире телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

  • В Беларуси трансляцию организовывает местный вещатель "Беларусь 5".

  • Любители футбола из Казахстана увидят игру в эфире "Казспорт"/"Qazsport".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" получил запрет на участие в Лиге чемпионов в течении сезонов 2020/2021 и 2021/2022

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Лондон
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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все ставки
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Вест Хэм
Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
1.73 Сделать ставку
Мирандес
VS
Сарагоса
Мирандес не проиграет и обе забьют
2.56 Сделать ставку
Трактор
VS
Адмирал
Победа Трактора с форой (0)
1.66 Сделать ставку
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1.89 Сделать ставку
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1.87 Сделать ставку
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