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Где смотреть онлайн Спартак – Зенит: расписание трансляций матча чемпионата России

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Заклятые враги российского футбола московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" встретятся друг с другом в центральном матче 8-го тура Премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена" в воскресенье, 1 сентября. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть классическое противостояние можно будет в эфире телеканала "Матч ТВ", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Кроме того, трансляцию из Москвы проведет специализированный российский вещатель "Матч! Премьер".

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Спартак – Зенит

Спартак – Зенит

ФК "Спартак"

Отметим, что после семи сыгранных встреч нового сезона в активе команд по 14 очков в турнирной таблице РФПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, московский "Спартак" опозорил Россию в розыгрыше Лиги Европы, вылетев из турнира уже на стадии квалификации.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Москва
Теги
Спартак Москва ФК Зенит
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