Где смотреть онлайн "Шахтер" – "Интер": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 27 октября, проведет второй матч группового турнира Лиги чемпионов.

После сенсационной победы над "Реалом" подопечные Луиша Каштру на поле НСК "Олимпийский" сыграют с миланским "Интером". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер. Начало – в 19:55.

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также игру покажет видеосервис Megogo.

Кроме того, трансляцию из Киева проведут российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с полтавской "Ворсклой" в 7-м туре УПЛ, играя почти полчаса второго тайма в большинстве.