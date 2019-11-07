Где смотреть онлайн "Шахтер" — "Динамо": расписание трансляций УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины футболу в Премьер-лиге. Игра состоится в воскресенье, 10 ноября, в Харькове.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо. Начало встречи — в 17:00.

Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября наши гранды провели встречу 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108 минуте забил Денис Попов.

Отметим, что в этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

10 августа встреча между "Шахтером" и "Динамо" в рамках 3-го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков". В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

Напомним, что "Динамо" 28 июля обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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