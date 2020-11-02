Где смотреть онлайн "Шахтер" – "Боруссия" М: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 3 ноября, проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов.

Команда Луиша Каштру на столичном НСК "Олимпийский" сыграет с "Боруссией" из Менхенглабдаха. Изначально на арене планировалось присутствие зрителей, однако позже "горнякам" запретили пускать болельщиков на игру.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Боруссия М. Начало – в 19:55.

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, эфир из Киева проведут российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, "Шахтер" лидирует в группе В, имея в активе четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото игрока "Шахтера" Виктора Коваленко использовали для распространения фейков в Беларуси.