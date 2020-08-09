Где смотреть онлайн Шахтер - Базель: расписание трансляций 1/4 финала Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" во вторник, 11 августа, проведет поединок 1/4 финала Лиги Европы со швейцарским "Базелем".

Встреча пройдет в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтенс-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Шахтер – Базель. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Из-за пандемии коронавируса с этой стадии Лиги Европы команды будут проводить по одному матчу.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию из Германии в своей эфирной сетке запланировали российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Как стало известно по итогам жеребьевки, чемпион Украины в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем пары "Интер" – "Байер".

Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).