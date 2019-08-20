Где смотреть онлайн Олимпиакос – Краснодар: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Греческий "Олимпиакос" и российский "Краснодар" в среду, 21 августа, проведут первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Соперники сойдутся в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис". Начало встречи – в 22:00 по киевскому и московскому времени.

Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале "Матч ТВ". Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов, которые оценят шансы команд на успех, а также подведут итог игры.

ФК "Краснодар"

Отметим, что для краснодарской команды нынешний сезон является дебютным в самом престижном европейском клубном турнире. На предыдущей стадии россияне совершили сенсационный камбэк в противостоянии с "Порту", когда после минимального поражения дома (0:1) "быки" оказались сильнее соперника на выезде (2:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" после фиаско в Лиге чемпионов отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича, на место которого был назначен Алексей Михайличенко.

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