Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть онлайн Олимпиакос – Краснодар: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

723 Читать материал на украинском

Греческий "Олимпиакос" и российский "Краснодар" в среду, 21 августа, проведут первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Соперники сойдутся в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис". Начало встречи – в 22:00 по киевскому и московскому времени.

Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале "Матч ТВ". Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов, которые оценят шансы команд на успех, а также подведут итог игры.

Новости
22 пенальти: в Лиге чемпионов состоялся самый невероятный матч сезона

Где смотреть онлайн Олимпиакос – Краснодар: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

ФК "Краснодар"

Отметим, что для краснодарской команды нынешний сезон является дебютным в самом престижном европейском клубном турнире. На предыдущей стадии россияне совершили сенсационный камбэк в противостоянии с "Порту", когда после минимального поражения дома (0:1) "быки" оказались сильнее соперника на выезде (2:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" после фиаско в Лиге чемпионов отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича, на место которого был назначен Алексей Михайличенко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
Греция
Теги
ФК Краснодар ФК Олимпиакос
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Что происходит? Зачем этот мусор здесь выкладывать? Это что - какая-то тварь самодеятельность на Обозе устроила? Или Обоз так низко пал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Афтар моцковит, ты случайно не перепутал сайты? Какой в жоп е красный дар? Что за пропаганда рашизма?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...