Где смотреть онлайн Наполи — Ливерпуль: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" стартует в новом сезоне матчем 1-го тура группового этапа с "Наполи" на выезде.

Любопытно, что эти команды были соперниками и прошлой осенью, находясь в одной группе ЛЧ.

Лидер "Красных" Мохаммед Салах в ожидании старта в новом турнире

Несмотря на триумф "Красных" в мае, групповой этап год назад складывался для "Ливерпуля" непросто. Если бы в заключительном туре голкипер английского клуба Алиссон не отразил удар форварда "Наполи" Милика в добавленое время, "Красные" остались бы без плей-офф, пропустив вперед "Наполи". Теперь неаполитанцы могут поквитаться с чемпионом.

ВО СКОЛЬКО "НАПОЛИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Матч одной из самых интересных итальянских команд с действующим обладателем трофея ЛЧ начнется на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе – в 22.00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "НАПОЛИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Прямая трансляция противостояния между "Наполи" и "Ливерпулем" будет доступна в Украине на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в драматичном противостоянии "Челси".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!