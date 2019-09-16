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16 сентября • обновлено в 15:39
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Где смотреть онлайн Наполи — Ливерпуль: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

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Во вторник, 17 сентября, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" стартует в новом сезоне матчем 1-го тура группового этапа с "Наполи" на выезде.

Любопытно, что эти команды были соперниками и прошлой осенью, находясь в одной группе ЛЧ.

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Лидер "Красных" Мохаммед Салах в ожидании старта в новом турнире

Несмотря на триумф "Красных" в мае, групповой этап год назад складывался для "Ливерпуля" непросто. Если бы в заключительном туре голкипер английского клуба Алиссон не отразил удар форварда "Наполи" Милика в добавленое время, "Красные" остались бы без плей-офф, пропустив вперед "Наполи". Теперь неаполитанцы могут поквитаться с чемпионом.

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ВО СКОЛЬКО "НАПОЛИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Матч одной из самых интересных итальянских команд с действующим обладателем трофея ЛЧ начнется на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе – в 22.00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "НАПОЛИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Прямая трансляция противостояния между "Наполи" и "Ливерпулем" будет доступна в Украине на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в драматичном противостоянии "Челси".

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
Италия Неаполь
Теги
ФК Наполи ФК Ливерпуль
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