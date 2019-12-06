Где смотреть онлайн Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: по какому каналу прямая трансляция

В 16-м туре чемпионата Англии состоится одно из самых принципиальных противостояний европейского футбола.

В центральном матче игрового дня в субботу, 7 декабря, сойдутся непримиримые соперники и соседи по городу – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Начало игры – в 19:30 по киевскому и в 20:30 по московскому времени.

Увидеть манкунианское дерби можно будет в эфире телеканала Setanta Sports Украина. В России игру покажет онлайн-сервис Okko, а в Беларуси ее трансляцию проведет местный вещатель "Беларусь 5".

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Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги команды разделяют 11 очков. После 15 сыгранных матчей команда украинца Александра Зинченко идет на третьей строчке, имея в активе 32 пункта. А "Юнайтед" расположились на шестой строчке, набрав 21 балл.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо едва не получил травму во время игры своей команды с "Манчестер Юнайтед".

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