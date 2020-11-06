Где смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Ливепуль": расписание трансляций матча АПЛ

В английской футбольной Премьер-лиге в воскресенье, 8 ноября, состоится центральный матч восьмого тура, в котором встретятся "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Ливерпуль".

Поединок двух последних чемпионов страны состоится на стадионе "Этихад Стэдиум". Начало игры – в 18:30 по киевскому времени.

В Украине увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на телеканале Setanta Sports. Его показ также доступен на видеосервисе Megogo.

Российские любители футбола смогут следить за трансляцией игры благодаря онлайн-кинотеатру Okko. А в Беларуси поединок покажет телеканал "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, начало матч Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" было отложено на один час из-за сильнейшего ливня.