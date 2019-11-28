Где смотреть онлайн Мальме – Динамо: по какому каналу футбол

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде со шведским "Мальме".

Прямые конкуренты в борьбе за выход в плей-офф сразятся друг з другом на поле стадиона "Сведбанк" в четверг, 28 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Мальме – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Поддержать украинскую команду можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 2". Кроме того, показ игры в своей эфирной сетке запланировали российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5".

Динамо – Мальме ФК "Динамо" Киев

Отметим, что "Динамо" делит первую строчку в группе В с датским "Копенгагеном", имея в активе шесть очков. "Мальме" же имеет на один набранный пункт меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромно победило в принципиальном матче украинской Премьер-лиги с "Мариуполем".

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