Главная Новости
5 ноября • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть онлайн Локомотив – Ювентус: по какому каналу матч Лиги чемпионов

525 Читать материал на украинском

Московский "Локомотив" и туринский "Ювентус" сыграют друг с другом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок пройдет на поле стадиона "Локомотив" в столице России в среду, 6 ноября. Начало игры – в 19:55 по киевскому и в 20:55 по московскому времени.

В первой встрече в Турине "железнодорожники" едва не сотворили грандиозную сенсацию, упустив победу в концовке матча. Именно поэтому игра в Москве вызывает огромный интерес со стороны фанатов.

Новости
Травмы лидеров: "Шахтер" с потерями отправился на матч Лиги чемпионов в Загреб

Ювентус – Локомотив

Ювентус – Локомотив

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на российском телеканале "Матч ТВ". Кроме того, трансляцию из России проведет специализированный "Матч! Премьер" и белорусский вещатель "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты устроили жестокое побоище на матче чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином".

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
Россия Москва
Теги
ФК Ювентус ФК Локомотив Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения