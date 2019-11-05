Где смотреть онлайн Локомотив – Ювентус: по какому каналу матч Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" и туринский "Ювентус" сыграют друг с другом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок пройдет на поле стадиона "Локомотив" в столице России в среду, 6 ноября. Начало игры – в 19:55 по киевскому и в 20:55 по московскому времени.

В первой встрече в Турине "железнодорожники" едва не сотворили грандиозную сенсацию, упустив победу в концовке матча. Именно поэтому игра в Москве вызывает огромный интерес со стороны фанатов.

Ювентус – Локомотив

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на российском телеканале "Матч ТВ". Кроме того, трансляцию из России проведет специализированный "Матч! Премьер" и белорусский вещатель "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты устроили жестокое побоище на матче чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином".

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