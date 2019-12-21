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21 декабря • обновлено в 16:55
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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго: расписание трансляций финала Клубного ЧМ

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21 декабря на стадионе "Халифа" в Дохе (Катар) пройдет финал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".

Трофей клубного чемпионата мира ФИФА

Трофей клубного чемпионата мира ФИФА

Прямую трансляцию противостояния английского и бразильского клубов можно будет посмотреть на телеканале "UA:Перший". Начало - в 19.30 по киевскому времени.

"Ливерпуль" выступает на чемпионате на правах победителя европейской Лиги чемпионов. На пути к финалу мерсисайдцы не без труда со счетом 2:1 обыграли мексиканский "Монтеррей" благодаря голу в компенсированное время в исполнении Роберто Фирмино.

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"Фламенго" является обладателем Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов). В полуфинале "стервятники" обыграли саудовский "Аль Хиляль" со счетом 3:1.

Действующим обладателем трофея является мадридский "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА пошла на беспрецедентный шаг по проведению ЧМ-2022.

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Читайте все новости по теме "Клубный чемпионат мира по футболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Место
Катар Доха
Тег
ФИФА
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