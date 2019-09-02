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2 сентября • обновлено в 18:49
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Где смотреть онлайн Литва – Украина: расписание трансляций отбора Евро-2020

1.2т Читать материал на украинском

Сборная Украины по футболу в пятницу, 7 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к Евро-2020.

В Вильнюсе подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Литвы. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Литва – Украина. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть выездную для "желто-синих" встречу можно будет на общенациональном канале "Украина". Кроме того, прямую трансляцию из Вильнюса проведет специализированный "Футбол 1". Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

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сборная Украины по футболу

сборная Украины по футболу

Кроме того, матч украинцев и литовцев покажет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

Отметим, что сборная Украины уверенно лидирует в отборочной группе В, имея в активе 10 очков и опережая на шесть пунктов Люксембург. При этом фаворит квинтета Португалия с двумя набранными очками идет четвертой, имея две игры в запасе. Литва же замыкает турнирную таблицу с одним баллом в активе.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Роман Яремчук получил травму перед матчем отбора Евро-2020 с Литвой.

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Тема
Евро-2020
Место
Литва Вильнюс
Тег
сборная Украины по футболу
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глух александр
глух александр
У п'ятницю,7-го !? Шось у мене календар тупий...
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