Где смотреть онлайн Лион – Зенит: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Клуб скандального экс-футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого санкт-петербургский "Зенит" во вторник, 17 сентября, проведет первый для себя матч группового турнира Лиги чемпионов.

ВО СКОЛЬКО ЛИОН – ЗЕНИТ

Подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с французским "Лионом". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лион – Зенит. Начало игры на стадионе "Парк Олимпик Лионне" – в 19:55 по киевскому времени.

ФК "Зенит"

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИОН – ЗЕНИТ

В России поединок можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Матч", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, репортаж из Франции проведет "Матч! Премьер".

В Украине игру покажет специализированный вещатель "Футбол 2".

А в Беларуси поединок Лион – Зенит будет транслировать телеканал "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий в матче "Зенита" и "Ахмата" спровоцировал массовую драку футболистов.

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