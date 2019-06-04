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Где смотреть онлайн Колумбия - Украина: расписание трансляций ЧМ по футболу U-20

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На чемпионате мира 2019 года в Польше молодежная сборная Украины по футболу в пятницу, 7 июня, проведет четвертьфинальный матч турнира.

В Лодзи на муниципальном стадионе "Видзев" команда Александра Петракова сразится с колумбийцами. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Колумбия U-20 – Украина U-20. Начало игры – в 16:30 по киевскому времени.

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сборная Украины U-20

сборная Украины U-20

На ТВ за матчем можно будет наблюдать в эфире общенационального телеканала UA:Перший. Кроме того, игру покажет стримминговая платформа sport.suspilne.media.

Отметим, что сборная Украины U-20 впервые пробилась в четвертьфинал мирового первенства. В первом раунде плей-офф наши ребята не оставили шансов Панаме – 4:1. В свою очередь Колумбия лишь в серии пенальти сломила сопротивление Новой Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен фантастический рекорд результативности.

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Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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