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Где смотреть онлайн Катар U-20 – Украина U-20: расписание трансляций чемпионата мира по футболу

2.4тЧитать материал на украинском

На чемпионате мира в Польше в понедельник, 27 мая, молодежная сборная Украины по футболу проведет второй матч группового этапа.

Команда Александра Петракова на поле городского стадиона в Бельско-Бяла померяется силам с представителем Азии Катаром. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Поддержать "желто-синих" можно будет у экранов телевизоров благодаря прямой трансляции на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, видеотрансляция матча будет доступна на стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Новости
Украина на чемпионате мира U-20 по футболу: где смотреть, расписание, все подробности

сборная Украины U-20

сборная Украины U-20

Напомним, в стартовой встрече благодаря голам Сергея Булецы и Дениса Попова украинская сборная одолела США – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная Украины понесла грандиозную потерю перед стартом на чемпионате мира в Польше, оставшись без основного защитника киевского "Динамо".

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Место
Польша
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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