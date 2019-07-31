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Где смотреть онлайн Карпаты - Динамо: расписание трансляций матча УПЛ

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31 июля во Львове на стадионе "Украина" состоится один из центральных матчей 1-го тура Премьер-лиги сезона-2019/2020. "Карпаты" на своем поле примут киевское "Динамо".

Киевляне прибудут в столицу Галичины на эмоциональном подъеме в статусе новоиспеченных обладателей Суперкубка Украины. Что же касается "Карпат", то команда продолжает находиться в процессе перестройки, и перед новым наставником Александром Чижевским будет стоять непростая задача сдержать натиск вице-чемпиона.

Увидеть поединок можно будет на телеканале "2+2". Начало - в 19.30 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн Карпаты - Динамо: расписание трансляций матча УПЛ

ФК "Карпаты"

Новости
Скандал вокруг трансляций УПЛ: обзор спортивных СМИ

Отметим, что до этого матч значился в сетке телеканала "Футбол 1". Однако буквально за день до старта нового сезона "Карпаты" решили подписать контракт на трансляцию домашних матчей УПЛ с "1+1 Media".

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась реакция клубов на скандальное решение УПЛ о создании телепула.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Львов
Теги
Карпаты ФК Динамо Киев
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