Где смотреть онлайн Интер – Шахтер: расписание трансляций 1/2 финала Лиги Европы

Шахтер сыграет в полуфинале с Интером.

Донецкий "Шахтер" в понедельник, 17 августа, проведет поединок 1/2 финала Лиги Европы с итальянским "Интером".

Встреча пройдет в Дюссельдорфе на стадионе " Меркур Шпиль-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Интер – Шахтер. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Из-за пандемии коронавируса с этой стадии Лиги Европы команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Германии.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч ТВ"

Чемпион Украины в случае выхода в финал сыграет с победителем пары "Севилья" – "Манчестер Юнайтед". Эти команды встретятся между собой 16 августа, 22:00. Финал запланирован на 21 августа.

Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

В 1/4 финала наши соотечественники были сильнее "Базеля" (4:1).