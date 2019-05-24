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Где смотреть онлайн футбол Украина – США: расписание трансляций чемпионата мира по футболу U-20

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Сборная Украины в пятницу, 24 мая, начинает свои выступления на молодежном чемпионате мира по футболу в Польше.

Команда Александра Петракова попала в группу D, где ее соперниками станут сборные США, Катара и Нигерии. В стартовой игре "желто-синие" будут противостоять американцам. Матч пройдет на поле стадиона города Бельско-Бяла. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

Новости
Украина на чемпионате мира U-20 по футболу: где смотреть, расписание, все подробности

Сборная Украины U-20

Сборная Украины U-20

ФФУ

Увидеть встречу украинцев и американцев можно будет в прямом эфире общенационального канала UA:Перший. Кроме того, за игрой можно будет следить в интернете на специальной стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины понесла грандиозную потерю перед стартом на молодежном чемпионате мира, лишившись футболиста основного состава киевского "Динамо".

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Место
Польша
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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