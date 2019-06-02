Где смотреть онлайн футбол Украина – Панама: расписание трансляций чемпионата мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины в понедельник, 3 июня, на чемпионате мира по футболу U-20 в Польше проведет матч 1/8 финала.

Соперниками подопечных Александра Петракова будут футболисты из Панамы.

Матч пройдет на поле стадиона города Тыхы. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть встречу украинцев и американцев можно будет в прямом эфире общенационального канала UA:Перший. Кроме того, за игрой можно будет следить в интернете на специальной стриминговой платформе sport.suspilne.media.

В случае успеха "сине-желтые" в 1/4 финале сразятся с победителем пары Колумбия - Новая Зеландия.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа мундиаля "сине-желтые" сыграли вничью с Нигерией, завоевав первое место в группе D.

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