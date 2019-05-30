Где смотреть онлайн футбол Нигерия – Украина: расписание трансляций ЧМ U-20

На чемпионате мира 2019 года в Польше молодежная сборная Украины по футболу в четверг, 30 мая, проведет заключительный матч группового этапа.

Команда Александра Петракова, которая уже забронировала себе место в плей-офф, встретится с нигерийцами. Поединок пройдет на поле муниципального стадиона города Бельско-Бяла. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

сборная Украины U-20

Поддержать "желто-синих" можно будет у экранов телевизоров. Прямую трансляцию из Польши организовывает общенациональный канал UA:Перший. Кроме того, за игрой можно будет следить благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Отметим, что нашей команде, чтобы финишировать на первом месте в квартете и получить более простого соперника в 1/8 финала, достаточно сыграть вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков психанул, отвечая на вопрос журналиста после трудной победы над катарцами.

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