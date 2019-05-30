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Где смотреть онлайн футбол Нигерия – Украина: расписание трансляций ЧМ U-20

2.5тЧитать материал на украинском

На чемпионате мира 2019 года в Польше молодежная сборная Украины по футболу в четверг, 30 мая, проведет заключительный матч группового этапа.

Команда Александра Петракова, которая уже забронировала себе место в плей-офф, встретится с нигерийцами. Поединок пройдет на поле муниципального стадиона города Бельско-Бяла. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

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сборная Украины U-20

сборная Украины U-20

Поддержать "желто-синих" можно будет у экранов телевизоров. Прямую трансляцию из Польши организовывает общенациональный канал UA:Перший. Кроме того, за игрой можно будет следить благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Отметим, что нашей команде, чтобы финишировать на первом месте в квартете и получить более простого соперника в 1/8 финала, достаточно сыграть вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков психанул, отвечая на вопрос журналиста после трудной победы над катарцами.

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Место
Польша
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Золотова Елена
Золотова Елена
Спаси6о вcем тeм, кто покaзaл мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁qu1ywzk Прoсто прoйдя опpос пoлyчилa пoчти пoлугoдовyю зарплату)) Пoльзуйтeсь, пoка есть вoзможноcть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Золотова Елена, админы, как всегда, спят. Сайт заполонили эти твари. Админки интересуются только словом к@цап!
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