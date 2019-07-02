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Где смотреть онлайн футбол Бразилия – Аргентина: расписание трансляций 1/2 финала Копа Америка

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Сборные Аргентины и Бразилии во вторник, 2 июля, сразятся в классическом противостоянии в рамках полуфинала Копа Америка.

Поединок состоится в Белу-Оризонти на поле стадиона "Минейран". Начало игры – в 03:30 ночи среды, 3 июля, по киевскому времени.

Увидеть битву двух заклятых врагов можно будет в прямом эфире российского телеканала "Матч ТВ". Кроме того, трансляцию из Бразилии проведет еще один российский вещатель – "Матч! Футбол 1".

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Бразилия – Аргентина

Бразилия – Аргентина

Отметим, что в другом полуфинальном противостоянии в среду, 3 июля, сразятся сборные Чили и Перу. Финал турнира пройдет 7 июля на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Аргентины Лионель Месси совершил сенсационный поступок во время матча Копа Америка.

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Тема
Копа Америка
Место
БразилияБелу-Оризонти
Теги
сборная Бразилии по футболусборная Аргентины по футболу
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