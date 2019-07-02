Где смотреть онлайн футбол Бразилия – Аргентина: расписание трансляций 1/2 финала Копа Америка

Сборные Аргентины и Бразилии во вторник, 2 июля, сразятся в классическом противостоянии в рамках полуфинала Копа Америка.

Поединок состоится в Белу-Оризонти на поле стадиона "Минейран". Начало игры – в 03:30 ночи среды, 3 июля, по киевскому времени.

Увидеть битву двух заклятых врагов можно будет в прямом эфире российского телеканала "Матч ТВ". Кроме того, трансляцию из Бразилии проведет еще один российский вещатель – "Матч! Футбол 1".

Новости ПСЖ назвал космическую сумму за Неймара

Бразилия – Аргентина

Отметим, что в другом полуфинальном противостоянии в среду, 3 июля, сразятся сборные Чили и Перу. Финал турнира пройдет 7 июля на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Аргентины Лионель Месси совершил сенсационный поступок во время матча Копа Америка.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!