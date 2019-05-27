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Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль: расписание трансляций

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Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сойдутся в главном матче футбольного сезона 2018/19.

Команды Премьер-лиги встретятся в финале Лиги чемпионов-2019. Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В Украине показ матча организовывает телеканал "Футбол 1". Трансляция поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол1", а також белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" будет судить скандальный арбитр Дамир Скомина из Словении, который вошел в историю турнира и стал объектом грандиозной критики.

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Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
Тоттенхэм ХотспурФК Ливерпуль
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