Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль: расписание трансляций

Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сойдутся в главном матче футбольного сезона 2018/19.
Команды Премьер-лиги встретятся в финале Лиги чемпионов-2019. Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
В Украине показ матча организовывает телеканал "Футбол 1". Трансляция поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах
Кроме того, финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол1", а також белорусский "Беларусь 5".
Как сообщал OBOZREVATEL, финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" будет судить скандальный арбитр Дамир Скомина из Словении, который вошел в историю турнира и стал объектом грандиозной критики.
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