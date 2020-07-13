Где смотреть онлайн "Динамо" – "Заря": расписание трансляций битвы за Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" в четверг, 16 июля, встретятся в столице Украины в центральном матче 31-го тура Премьер-лиги.

Команды вместе с черниговской "Десной" ведут борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. При этом соперники отстают друг от друга на одно очко – луганчане имеют в активе 57 набранных баллов, динамовцы набрали 56 пункта, а представителя Чернигова – 55.

Увидеть противостояние "Зари" и "Динамо" можно будет в прямой трансляции на канале 2+2. Начало игры – в 19:00. Кроме того, расширенный показ с аналитической студией проведет проект Football Hub на канале в YouTube.

Отметим, что в нынешнем сезоне УПЛ команды провели уже три встречи – соперники обменялись гостевыми победами (1:2 в пользу "Зари" и 1:3 в пользу "Динамо"), а еще одна встреча завершилась вничью (2:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 30-м туре УПЛ сыграло вничью с "Александрией", пропустив два гола с пенальти.