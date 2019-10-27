Где смотреть онлайн "Динамо" - "Шахтер": расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Игра состоится в среду, 30 октября на столичном НСК "Олимпийский".

Динамо - Шахтер

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер. Начало встречи — в 19:30.

Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на канале 2+2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа встреча между этими командами в рамках 3-го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков". В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

Напомним, что "Динамо" 28 июля обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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