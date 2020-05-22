Где смотреть онлайн "Динамо" - "Рух": расписание трансляций

В пятницу, 22 мая, киевское "Динамо" проведет свой первый матч после ослабления карантинных мер. В товарищеском поединке подопечные Алексея Михайличенко встретятся с "Рухом" из Винников.

Матч, который начинается в 14:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале "Руха". Игра пройдет на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

"Динамо" Киев Динамо Киев от Шурика

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины разрешил проводить спортивные мероприятия, в которых принимают участие до 50 человек. Это позволяет командам доиграть сезон в украинской Премьер-лиге, первый матч которой должен состояться 30 мая.

Изначально запланированный на 30 мая поединок "Динамо" и "Шахтера" "с вероятностью 90%" пройдет в другой день.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро футболистов "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.