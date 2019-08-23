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Где смотреть онлайн Динамо – Олимпик: расписание трансляций матча УПЛ

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Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в субботу, 24 августа, проведет первый матч под руководством нового главного тренера.

Подопечные теперь уже Алексея Михайличенко, который сменил на этом посту Александра Хацкевича, примут на своем поле донецкий "Олимпик". Встреча 5-го тура розыгрыша Премьер-лиги начнется на НСК "Олимпийский" в 19:30.

Увидеть противостояние "бело-синих" с последней на сегодня командой чемпионата можно будет в эфире телеканала 2+2. Кроме того, за игрой можно будет следить на официальных YouTube-каналах проекта FootballHub и киевского "Динамо".

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Интересно, что "Олимпик" также остался без главного тренера после отставки Жулио Сезара.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условия Алексею Михайличенко после его прихода на пост главного тренера команды.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Олимпик Донецк
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