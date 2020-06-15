Где смотреть онлайн "Динамо" – "Минай": расписание трансляций 1/2 финала Кубка Украины

Киевское "Динамо" в среду, 17 июня, проведет полуфинальный поединок Кубка Украины против представителя первой лиги "Миная".

Игра состоится на поле стадиона "Минай-Арена", который расположен в пригороде Ужгорода. Начало встречи – в 14:00. Из-за пандемии коронавируса на матче не смогут присутствовать болельщики.

Битву за выход в финал турнира можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Отметим, что команды однажды встречались друг с другом. Случилось это именно в розыгрыше Кубка Украины. В октябре 2018-го года на стадии 1/8 финала "Динамо" добыло волевую победу на выезде – 1:3. Причем три гола киевляне провели в течение восьми минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как едва не получил перелом ноги в игре 26-го тура УПЛ с "Зарей".