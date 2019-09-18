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18 сентября • обновлено в 11:57
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Где смотреть онлайн Динамо — Мальме: расписание трансляций Лиги Европы

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В четверг, 19 сентября, "Динамо" проведет матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Киевляне в родных стенах примут шведский клуб "Мальме".

Игра состоится на столичном НСК "Олимпийский". Начало — в 19:55. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию матча ЛЕ.

Где смотреть онлайн Динамо — Мальме: расписание трансляций Лиги Европы

Поклонники футбола смогут наблюдать за поединком и в прямом эфире у экранов ТВ. Трансляция будет доступна в Украине на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

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Напомним, что "Динамо" готовится к старту в групповом турнире Лиги Европы на фоне серии провальных результатов. "Бело-синие" не могут победить на протяжении шести матчей подря — последний раз киевляне выигрывали еще 8 августа, когда командой руководил Александр Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" будут серьезно оштрафованы, если не смогут победить "Мальме" в 1-м туре Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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