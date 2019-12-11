Где смотреть онлайн Динамо – Лугано: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 12 декабря, проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Лугано".

Игра состоится на домашней арене киевлян НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55.

"Динамо" в четверг примет "Лугано" в Лиге Европы ФК "Динамо"

Для подопечных Алексея Михайличенко встреча имеет решающее значение – "бело-синим" необходима только победа для выхода в весеннюю часть еврокубков, хотя при определенных раскладах не поможет даже она.

Увидеть игру можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Напомним, что после пяти туров в активе динамовцев одна победа, три ничьих и одно поражение. Украинский клуб с 6 очками занимает третье место в таблице, уступая "Копенгагену" (9 очков) и "Мальме" (8). "Лугано", у которого 2 пункта, шансов на продолжение борьбы уже не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря "Динамо" в меньшинстве сенсационно проиграло в центральном матче тура УПЛ "Заре".

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