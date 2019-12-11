Главная Новости
11 декабря • обновлено в 15:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть онлайн Динамо – Лугано: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

1.6т
Читать материал на украинском

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 12 декабря, проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского клуба "Лугано".

Игра состоится на домашней арене киевлян НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55.

"Динамо" в четверг примет "Лугано" в Лиге Европы

"Динамо" в четверг примет "Лугано" в Лиге Европы

ФК "Динамо"

Для подопечных Алексея Михайличенко встреча имеет решающее значение – "бело-синим" необходима только победа для выхода в весеннюю часть еврокубков, хотя при определенных раскладах не поможет даже она.

Увидеть игру можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Новости
"Это будет большой позор": легенда "Динамо" рассказал о разборках в команде

Напомним, что после пяти туров в активе динамовцев одна победа, три ничьих и одно поражение. Украинский клуб с 6 очками занимает третье место в таблице, уступая "Копенгагену" (9 очков) и "Мальме" (8). "Лугано", у которого 2 пункта, шансов на продолжение борьбы уже не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря "Динамо" в меньшинстве сенсационно проиграло в центральном матче тура УПЛ "Заре".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги