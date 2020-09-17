Где смотреть онлайн Гент – Динамо: расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 23 сентября, проведет на выезде в Генте свой первый матч плей-офф Лиги чемпионов против одноименного клуба.
Встреча состоится на "Геламко Арена" – многофункциональном стадионе в Бельгии.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры "Гент" – "Динамо". Начало – в 21:55.
Увидеть поединок можно будет в эфире специализированного украинского телеканала "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Также игру можно будет увидеть по подписке OLL.TV.
Кроме матча "Динамо" в эфирной сетке телеканала запланированы следующие встречи стадии плей-офф ЛЧ:
22 сентября, 21:45 "Маккаби Тель-Авив" – "Зальцбург" (Футбол 1)
22 сентября, 21:45 "Славия – "Мидтьюлланд" (Футбол 2)
22 сентября, 21:45 "Краснодар" – ПАОК (Футбол 3)
23 сентября, 21:45 "Олимпиакос" – "Омония" (Футбол 1)
23 сентября, 21:45 "Мольде" – "Ференцварош" (Футбол 3)
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.
После поединка Мирча Луческу оценил игру киевской команды и признался, что сказал футболистам в перерыве.