Где смотреть онлайн Гент – Динамо: расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 23 сентября, проведет на выезде в Генте свой первый матч плей-офф Лиги чемпионов против одноименного клуба.

Встреча состоится на "Геламко Арена" – многофункциональном стадионе в Бельгии.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры "Гент" – "Динамо". Начало – в 21:55.

Увидеть поединок можно будет в эфире специализированного украинского телеканала "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Также игру можно будет увидеть по подписке OLL.TV.

Кроме матча "Динамо" в эфирной сетке телеканала запланированы следующие встречи стадии плей-офф ЛЧ:

22 сентября, 21:45 "Маккаби Тель-Авив" – "Зальцбург" (Футбол 1)

22 сентября, 21:45 "Славия – "Мидтьюлланд" (Футбол 2)

22 сентября, 21:45 "Краснодар" – ПАОК (Футбол 3)

23 сентября, 21:45 "Олимпиакос" – "Омония" (Футбол 1)

23 сентября, 21:45 "Мольде" – "Ференцварош" (Футбол 3)

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

После поединка Мирча Луческу оценил игру киевской команды и признался, что сказал футболистам в перерыве.