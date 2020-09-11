Где смотреть онлайн "Динамо" – "Десна": расписание трансляций матча УПЛ

В пятницу, 11 сентября, во втором туре украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Десну" на НСК "Олимпийский".

Обе команды одержали победы в своих первых матчах чемпионата. Черниговский клуб дома разобрался с луганской "Зарей" со счетом 3:1, а киевляне на выезде разгромили донецкий "Олимпик" (4:1).

Во время паузы на международные поединки "Динамо" в товарищеском матче обыграло "Колос" благодаря голу Артема Кравца, а "Десна" провела три матча: против "Оболони" (5:2), "Шахтера" до 21 года (5:1) и "Полесья" (0:0).

Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "2+2".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА выдвинул требование "Динамо" перед поединком третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ. Ранее букмекеры назвали фаворита противостояния, которое состоится во вторник, 15 сентября.