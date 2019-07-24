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Где смотреть онлайн Будучность – Заря: расписание трансляций матча Лиги Европы

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Луганская "Заря" первой из представителей Украины начнет свой путь в новом еврокубковом сезоне.

Команда Виктора Скрипника, который возглавил "бело-черных" нынешним летом, во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с черногорской "Будучностью". Первую встречу наши соотечественники сыграют на выезде в четверг, 25 июля.

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала УНИАН. Кроме того, прямую трансляцию из Черногории покажет интернет-сайт ТСН "Проспорт". Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть онлайн Будучность – Заря: расписание трансляций матча Лиги Европы

ФК "Заря"

Отметим, что ответная встреча пройдет ровно через неделю, 1 августа. В третьем раунде квалификации "Заря", в случае прохода черногорского барьера, сыграет с победителем пары ЦСКА (София) – "Осиек".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) устроил подставу украинской команде в Лиге Европы.

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Тема
Лига Европы
Место
Черногория Подгорица
Тег
ФК Заря
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