Где смотреть онлайн Боруссия – Бавария: по какому каналу прямая трансляция

В 28-м туре немецкой Бундеслига состоится битва лидеров чемпионата – дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии".

Встреча пройдет на стадионе "Сигналу Идуна Парк" – домашней арене "желто-черных". Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени во вторник, 26 мая.

Увидеть встречу в Украине можно будет на телеканале "Футбол 1". Кроме того, игру покажет видеосервис Megogo.

Боруссия – Бавария

В России прямую трансляцию из Дортмунда запланировал национальный спортивный вещатель "Матч ТВ", а также "Матч! Футбол 3".

Отметим, что команды в турнирной таблице разделяют четыре очка – "Боруссия" идет второй после "Баварии", у которой в активе 61 пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL, фарерский футболист Адриан Юстинуссен сделал покер за 13 минут, забив три гола со штрафных.