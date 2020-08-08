Где смотреть онлайн "Бавария" – "Челси": по какому каналу Лига чемпионов

Максим Иншаков Футбол 10:09, 8.08.2020 Обновлено: 10:16, 8.08.2020

Немецкая "Бавария" в субботу, 8 августа, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок с лондонским "Челси" пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Начало игры – в 21:55 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами состоялся 25 февраля в Англии и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Увидеть противостояние европейских грандов можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 сенсационно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Министр обороны заявил, что украинские военные верят Зеленскому

Зеленский отжал штангу на "нулевой" позиции ВСУ на Донбассе. Эксклюзивные фото

VIP-автомобілі і бізнес-перельоти: епоха бідності в "Укроборонпромі" закінчилася

Шмыгаль назвал условие подачи Украиной воды в Крым

Террористы "ДНР" поставили под свои флаги детей в форме "Юнармии". Фото