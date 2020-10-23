Где смотреть онлайн "Барселона" – "Реал": расписание трансляций Эль-Класико

В седьмом туре чемпионата Испании по футболу в субботу, 24 октября, состоится главный матч первого круга турнира.

На легендарном стадионе "Камп Ноу" сойдутся непримиримые соперники – каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть Эль-Класико в Украине можно будет благодаря видеосервису Megogo, который покажет игру в прямом эфире.

Кроме того, трансляцию из Каталонии проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", которые предложат зрителям аналитическую студию.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру" в первом туре Лиги чемпионов. После игры несколько игроков "королевского клуба" выступили против главного тренера Зинедина Зидана.