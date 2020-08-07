Где смотреть онлайн "Барселона" – "Наполи": по какому каналу трансляция Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" и итальянский "Наполи" в субботу, 8 августа, проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча на легендарном стадионе "Камп Ноу" должна была состояться еще 8 марта, однако была отложена из-за пандемии коронавируса. В первом поединке каталонцы едва не проиграли, сумев добиться ничьей 1:1.

Увидеть интригующее противостояние можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Футбол 2". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В России трансляцию из Барселоны проведут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2". А белорусские любители футбола смогут следить за поединком благодаря телеканалу "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал санкции для клубов в новом еврокубковом сезоне из-за пандемии коронавируса.