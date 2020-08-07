Где смотреть онлайн 'Барселона' – 'Наполи': по какому каналу трансляция Лиги чемпионов

Первая игра "Наполи" и "Барселоны" завершилась вничью – 1:1.
Каталонская "Барселона" и итальянский "Наполи" в субботу, 8 августа, проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча на легендарном стадионе "Камп Ноу" должна была состояться еще 8 марта, однако была отложена из-за пандемии коронавируса. В первом поединке каталонцы едва не проиграли, сумев добиться ничьей 1:1.
Увидеть интригующее противостояние можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Футбол 2". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
В России трансляцию из Барселоны проведут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2". А белорусские любители футбола смогут следить за поединком благодаря телеканалу "Беларусь 5".
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал санкции для клубов в новом еврокубковом сезоне из-за пандемии коронавируса.