Где смотреть онлайн Барселона – Боруссия: по какому каналу футбол

В одном из самых интригующих противостояний пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская "Барселона" встретится на своем поле с дортмундской "Боруссией".

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" в среду, 27 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Боруссия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия – Барселона

Увидеть противостояние можно будет в эфире украинского телеканала "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из столицы Каталонии проведут российский вещатель "Матч ТВ", казахстанский Qazsport/Казспорт.

Отметим, что в поединке первого тура в Дортмунде команды разошлись "сухим" миром. При этом немецкий коллектив отметился незабитым пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов забили один из самых курьезных голов нынешнего футбольного сезона.

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