Где смотреть онлайн Арсенал - Челси: расписание трансляций

"Арсенал" в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге встретится "Челси".

Лондонское дерби пройдет 29 декабря, в воскресенье, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Арсенал - Челси

"Арсенал" в последних 11 матчах смог выиграть лишь раз. Сейчас у команды 24 очка и 11-е место в турнирной таблице.

У "Челси" на восемь очков больше: команда Фрэнка Лэмпарда расположилась на 4-й позиции. За "аристократами" осталась и последняя очная встреча: в финале Лиги Европы в Баку "Челси" разгромил соперника со счётом 4:1.

Телезрители в прямом эфире смогут посмотреть эту игру на телеканалах "Setanta Qazaqstan", "Setanta Sports Ukraine" и "Беларусь 5". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo и Okko.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по эффективности участия в атаках своей команды.

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